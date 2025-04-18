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Злотий подешевшав після максимуму

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 15:53
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Злотий подешевшав після максимуму Фото: курс злотого впав менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9916 гривень за 1 злотий (-0,0074 грн).
Злотий подешевшав після максимуму

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,75 гривень і продають по 10,95 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 47 гривень.

Офіційний курс на 21 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3955 гривень за 1 долар (+0,0130 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0253 гривень за 1 євро (+0,0210 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.

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