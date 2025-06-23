ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Злотий подешевшав до гривні після максимуму

Україна, Понеділок 23 червня 2025 15:48
UA EN RU
Злотий подешевшав до гривні після максимуму Фото: курс злотого впав на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2307 гривень за 1 злотий (-0,0720 грн).
Злотий подешевшав до гривні після максимуму

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,0209 гривень за 1 євро (-0,1797 грн). Євро подешевшав після максимуму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні