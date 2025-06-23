Злотий подешевшав до гривні після максимуму
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2307 гривень за 1 злотий (-0,0720 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.
Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0209 гривень за 1 євро (-0,1797 грн). Євро подешевшав після максимуму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.