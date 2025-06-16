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Злотий оновив історичний максимум до гривні

Україна, Понеділок 16 червня 2025 15:47
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Злотий оновив історичний максимум до гривні Фото: курс злотого зріс на 12 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до максимуму слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2760 гривень за 1 злотий (+0,1179 грн).

Попередній історичний максимум було зафіксовано 13 червня - 11,2690.
Злотий оновив історичний максимум до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вдруге перевищив рівень 48 гривень.

Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5306 гривень за 1 долар (+0,0840 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,0675 гривень за 1 євро (+0,3749 грн). Курс трохи нижче історичного максимуму 13 червня (48,0825 грн).

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