Долар подорожчав, євро знову перевищив позначку 48 гривень: офіційні курси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс євро становитиме 48,0675 гривень за 1 євро (+0,3749 грн). Курс трохи нижче історичного максимуму 13 червня (48,0825 грн).

Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5306 гривень за 1 долар (+0,0840 грн).

Прогноз курсу

Протягом року в Україні очікується зростання курсу долара, однак воно буде не таким швидким, як очікувалося раніше.

Фінансові аналітики у травні 2025 року покращили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,47 грн/долар. У квітні вони очікували курс 44,75 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення в травні погіршилися до 43,10 грн/долар порівняно з 42,50 грн/долар у квітні.

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