Злотий оновив історичний максимум до гривні

Офіційний курс на 18 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,999 гривень за 1 злотий (+0,0998 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,75 гривень і продають по 10,95 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подорожчала до 47 гривень.

Офіційний курс на 18 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3825 гривень за 1 долар (+0,1673 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0043 гривень за 1 євро (+0,1838 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.