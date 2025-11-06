Злотий дорожчає: новий курс НБУ

Офіційний курс на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4085 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,04 гривні та продають по 11,55 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках України 6 листопада практично не змінилися і залишилися на рівні попереднього дня.

З початку листопада курс злотого в Україні знизився на 2 копійки. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,19 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.