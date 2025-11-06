Злотий дорожчає: новий курс НБУ

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 7 листопада. Порівняно з вартістю злотого 5 листопада ціна польської національної валюти зросла на 5 копійок – до 11,40 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4085 гривні за 1 злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,04 гривні та продають по 11,55 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках України 6 листопада практично не змінилися і залишилися на рівні попереднього дня.
З початку листопада курс злотого в Україні знизився на 2 копійки. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.
Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,19 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України на 6 листопада підвищив курс долара. Американська валюта стала дорожчою на 2 копійки. Офіційний курс долара на 6 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0836 гривні за 1 долар.
Офіційний курс євро на 7 листопада становить 48,5224 гривні. Єдина європейська валюта істотно зміцнилася. Порівняно з 6 листопада її вартість зросла на 19 копійок.