Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Офіційний курс на 1 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7160 гривень за 1 злотий (+0,0082 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день квітня. Долар продовжує дешевшати.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4228 гривень за 1 долар (-0,0559 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,8278 гривень за 1 євро (+0,0806 грн).