Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8411 гривень за 1 злотий (+0,0526 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).
Офіційний курс євро складе 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).