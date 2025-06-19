Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1895 гривень за 1 злотий (-0,0165 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс не змінився
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).
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