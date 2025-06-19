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Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1895 гривень за 1 злотий (-0,0165 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).

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