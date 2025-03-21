Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7141 гривень за 1 злотий (-0,0048 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5277 гривень за 1 долар (-0,0133 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,9807 гривень за 1 євро (-0,0207 грн).