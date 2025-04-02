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Злочинна змова заради утилізації: ЄС оштрафував понад 10 автоконцернів за участь у картелі

Середа 02 квітня 2025 12:35
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Злочинна змова заради утилізації: ЄС оштрафував понад 10 автоконцернів за участь у картелі Фото: Євросоюз оштрафував понад 10 автоконцернів за участь у картелі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз оштрафував понад 10 автоконцернів на загальну суму 458 млн євро за участь у змові, пов'язаній з утилізацією машин. Понад 15 років існував картель, до якого входили Volkswagen, Stellantis, Ford, Honda, Kia та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Автовиробники домовилися про махінації у сфері переробки старих автомобілів. Mercedes-Benz також входив у картель, але за розкриття інформації регулятору штрафу уникнув.

З'ясувалося, що виробники домовилися приховувати інформацію про те, яка частина автомобіля придатна для переробки, а також не платити компаніям, які займаються утилізацією старих машин. Крім того, вони погодилися не конкурувати один з одним у рекламі щодо перероблених матеріалів.

Цікаво, що картель виявили ще у 2017 році – на той момент він існував уже 15 років. Оштрафували ж виробників тільки зараз: найсуворіше покарання отримав Volkswagen, якому доведеться виплатити 127,69 млн євро.

Stellantis отримав штраф на суму 99,5 млн євро, Renault-Nissan – на 81,46 млн євро, Ford – на 41,46 млн євро. Серед інших оштрафованих: Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, JLR, Mazda, General Motors, Suzuki та Volvo.

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