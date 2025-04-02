Преступный сговор ради утилизации: ЕС оштрафовал более 10 автоконцернов за участие в картеле

Евросоюз оштрафовал более 10 автоконцернов на общую сумму 458 млн евро за участие в сговоре, связанном с утилизацией машин. Более 15 лет существовал картель, в который входили Volkswagen, Stellantis, Ford, Honda, Kia и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Автопроизводители договорились о махинациях в сфере переработки старых автомобилей. Mercedes-Benz также входил в картель, но за раскрытие информации регулятору штрафа избежал.

Выяснилось, что производители договорились скрывать информацию о том, какая часть автомобиля пригодна для переработки, а также не платить компаниям, которые занимаются утилизацией старых машин. Кроме того, они согласились не конкурировать друг с другом в рекламе относительно переработанных материалов.

Интересно, что картель обнаружили еще в 2017 году - на тот момент он существовал уже 15 лет. Оштрафовали же производителей только сейчас: самое суровое наказание получил Volkswagen, которому придется выплатить 127,69 млн евро.

Stellantis получил штраф на сумму 99,5 млн евро, Renault-Nissan - на 81,46 млн евро, Ford - на 41,46 млн евро. Среди других оштрафованных: Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, JLR, Mazda, General Motors, Suzuki и Volvo.