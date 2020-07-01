Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому объявили подозрение по делу о рекордной взятке. Речь идет о взятке в размере 5 млн долларов, которая предназначалась руководству Национальной антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что Злочевскому объявили подозрение в организации попытки подкупа руководства НАБУ и САП за закрытие уголовного дела против него. Поскольку его местонахождение неизвестно, подозрение отправили по почте по месту регистрации.

Отметим, 12-13 июня антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Злочевского, которое расследует НАБУ.

Напомним, в середине июня суд арестовал по этому делу замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко, юриста компании Burisma Андрея Кичу и бывшую чиновницу Фискальной службы Елену Мазурову.

По данным следствия, они пытались подкупить антикоррупционные органы за закрытие уголовного дела ко дню рождения Злочевского.

Злочевский объявлен в розыск и скрывается за границей, антикоррупционные органы подозревают его также в незаконном обогащении.