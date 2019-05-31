Злочевский и Князь Монако собрали друзей Украины в Монте-Карло

31 мая 2019 в Монте-Карло (Княжество Монако) состоялся четвертый ежегодный Форум энергетической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Burisma Group.

Как сообщается, местом встречи традиционно стал Яхт-Клуб Монако, где в очередной раз собрались европейские и американские политики, бизнесмены, эксперты и общественные лидеры. Организаторами крупнейшего европейского мероприятия по вопросам энергетической безопасности в этом году стали: Фонд Князя Монако Альбера II, крупнейшая частная газодобывающая компания Украины Burisma Group, Атлантический Совет США (Atlantic Council) и Фонд Александра Квасьневского Amicus Europae. Гости Форума сосредоточили свое внимание на геополитических изменениях и их влиянии на формирование стратегий энергетической устойчивости будущих поколений.

Открыл конференцию Князь Монако Альбер II, отметив значение, которое получил Форум по энергетической безопасности в течение четырех лет. Он поблагодарил организаторов и участников за создание влиятельной коммуникационной платформы, объединяющей идеи и стремление к переменам. Со вступительной речью выступила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"С юности Стефан Цвейг мечтал о единстве мира, единстве Европы. Еще в 1914 году мы думали, что мир стал безопасным. Но это было не так. Сегодня, через столетие, также важно думать и сопоставлять наши точки зрения по формированию безопасности в мире. Форум по энергетической безопасности становится такой площадкой в Европе. Сегодня много проблем и угроз связанных с природными богатствами, неравенством и бедностью. Есть риски техногенного характера и экологические проблемы, связанные с добычей невозобновляемых источников энергии. Эти факты говорят о том, что угрозы энергетической безопасности и хрупкой стабильности мира заставляют нас находить пути решения проблем и показывать своим примером каким может быть наше будущее", - отметил Князь Монако Альбер II, открывая Форум энергетический безопасности.

"Burisma Group продолжает объединять международную влиятельную общественность вокруг проблематики безопасного энергетического будущего. Уже четвертый раз мировые лидеры и друзья Украины приезжают в Монако обсудить формирование единого безопасного энергетического альянса будущего. Украина является важным звеном в системе энергетической безопасности Европы и совместными усилиями, при поддержке наших уважаемых партнеров мы продолжим совместно формировать регламент завтрашнего дня", - заявил Николай Злочевский, инициатор и основатель Форума энергетической безопасности, президент Burisma Group.

Особое внимание эксперты уделили взаимоотношениям Европы с Россией в контексте энергетической политики и роли Украины на глобальной энергетической карте.

"Экономическое давление на Россию, пока единственный инструмент, который может использовать мировое сообщество в отношении реакции на агрессию в Украине. Санкции выступают в качестве инструмента дипломатии. Мы поддерживаем дополнительные санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Тем самым мы поддержим инициативу 13 европейских стран, которые выступили против проекта и против позиции Германии", - отметила Пола Добрянски, бывший заместитель Госсекретаря США, старший научный сотрудник Белферського центра науки и международных дел факультета государственного управления Гарвардского университета.

Как сообщается, в этом году к участникам Форума также присоединились Петар Стоянов, Президент Болгарии (1997-2002), Андерс Фог Расмуссен, Премьер-министр Дании (2001-2009) и Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005), Альфред Гузенбауэр, Канцлер Австрии (2007-2008), Пола Добрянски, бывший заместитель государственного секретаря США, старший научный сотрудник Белферского центра науки и международных дел факультета государственного управления Гарвардского университета, посол Джон Е. Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США, Ричард Морнингстар, основатель Глобального энергетического центра Атлантического совета США, Штефан Фюле, Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства (2010-2014) и другие.

Всего за четыре года проведения Burisma Group вместе с организаторами объединили на Форуме по энергетической безопасности тысячи участников, мероприятие посетили десятки президентов, экспертов, бизнесменов и лидеров общественности.