Злочевський і Князь Монако зібрали друзів України в Монте-Карло

31 травня 2019 в Монте-Карло (Князівство Монако) відбувся четвертий щорічний Форум енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Burisma Group.

Як повідомляється, місцем зустрічі традиційно став Яхт-Клуб Монако, де в черговий раз зібралися європейські та американські політики, бізнесмени, експерти та громадські лідери. Організаторами найбільшого європейського заходу з питань енергетичної безпеки в цьому році стали: Фонд Князя Монако Альбера II, найбільша приватна газовидобувна компанія України Burisma Group, Атлантична Рада США (Atlantic Council) і Фонд Олександра Кваснєвського Amicus Europae. Гості Форуму зосередили свою увагу на геополітичних змінах та їх впливі на формування стратегій енергетичної стійкості майбутніх поколінь.

Відкрив конференцію Князь Монако Альбер II, відзначивши значення, яке отримав Форум з енергетичної безпеки протягом чотирьох років. Він подякував організаторам і учасникам за створення впливової комунікаційної платформи, що об'єднує ідеї і прагнення до змін. Зі вступною промовою виступила президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович.

"З юності Стефан Цвейг мріяв про єдність світу, єдності Європи. Ще в 1914 році ми думали, що світ став безпечнішим. Але це було не так. Сьогодні, через сторіччя, також важливо думати і зіставляти наші точки зору по формуванню безпеки у світі. Форум з енергетичної безпеки стає таким майданчиком у Європі. Сьогодні багато проблем і загроз пов'язаних з природними багатствами, нерівністю та бідністю. Є ризики техногенного характеру та екологічні проблеми, пов'язані з видобутком невідновлюваних джерел енергії. Ці факти говорять про те, що загрози енергетичній безпеці і крихкої стабільності світу змушують нас знаходити шляхи вирішення проблем і показувати своїм прикладом яким може бути наше майбутнє", - зазначив Князь Монако Альбер II, відкриваючи Форум енергетичний безпеки.

"Burisma Group продовжує об'єднувати впливову міжнародну громадськість навколо проблематики безпечного енергетичного майбутнього. Вже вчетверте світові лідери і друзі України приїжджають в Монако обговорити формування єдиного безпечного енергетичного альянсу майбутнього. Україна є важливою ланкою в системі енергетичної безпеки Європи і спільними зусиллями, за підтримки наших шановних партнерів ми продовжимо спільно формувати регламент завтрашнього дня", - заявив Микола Злочевський, ініціатор та засновник Форуму енергетичної безпеки, президент Burisma Group.

Особливу увагу експерти приділили відносинам Європи з Росією в контексті енергетичної політики і ролі України на глобальній енергетичній карті.

"Економічний тиск на Росію, поки що єдиний інструмент, який може використовувати світове співтовариство відносно реакції на агресію в Україні. Санкції виступають як інструмент дипломатії. Ми підтримуємо додаткові санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Тим самим ми підтримаємо ініціативу 13 європейських країн, які виступили проти проекту і проти позиції Німеччини", - зазначила Пола Добрянськи, колишній заступник Держсекретаря США, старший науковий співробітник Белферського центру науки і міжнародних справ факультету державного управління Гарвардського університету.

Як повідомляється, в цьому році до учасників Форуму також долучилися Петар Стоянов, Президент Болгарії (1997-2002), Андерс Фог Расмуссен, Прем'єр-міністр Данії (2001-2009) і Генеральний секретар НАТО (2009-2014), Олександр Кваснєвський, президент Польщі (1995-2005), Альфред Гузенбауер, Канцлер Австрії (2007-2008), Пола Добрянськи, колишній заступник державного секретаря США, старший науковий співробітник Белферского центру науки і міжнародних справ факультету державного управління Гарвардського університету, посол Джон Е. Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради США Річард Морнінгстар, засновник Глобального енергетичного центру Атлантичної ради США, Штефан Фюле, Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства (2010-2014) та інші.

Всього за чотири роки проведення Burisma Group разом з організаторами об'єднали на Форумі з енергетичної безпеки тисячі учасників, захід відвідали десятки президентів, експертів, бізнесменів і лідерів громадськості.