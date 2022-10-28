"Зло завжди закінчує однаково": Зеленський вкотре нагадав, що на Росію чекає лише капітуляція

Сьогодні тактитою Росії у війні проти України став терор, який довів слабкість загарбників. Єдиним можливим фіналом таких дій стане поразка агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що зло завжди закінчує одинаково.

"Окупант стає капітулянтом. Загарбник - утікачем. Військові злочинці - підсудними, агресія - вироком, руйнування - репараціями, ворожа техніка - музейними експонатами, подвиги дідусів - перемогами онуків", - наголосив Зеленський.

Президент вказав, що українців не зламають обстріли.

"Страшніше ворожих ракет у нашому небі - почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові - міцні, волонтери - невтомні, партнери - надійні, а люди - незламні", - підкреслив політик.

Зеленський додав, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково.

"Гауляйтери й самопризначені "убернатори" закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори. І "Юнкерси" та дрони-камікадзе падають однаково. І в нашому небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить, наша "Мрія", - підсумував глава держави.