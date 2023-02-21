"Зло треба зупинити". Дуда закликав лідерів Європи та НАТО надіслати техніку Україні

"Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", - йдеться у заяві.

Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну. За його словами, Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.

"Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ. Україна повинна перемогти", - додав Дуда.

Також президент Польщі підкреслив, що у Європі всі дивляться на Україну, бачать вбитих людей та зруйновані міста. Він вважає, що з Україною відбувається те, що не мало повторитися і вільний світ цього не схвалює.