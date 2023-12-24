Зло проиграет: Зеленский, Залужный и Шмыгаль поздравили украинцев с Рождеством

Сегодня, 24 декабря, в Украине отмечают Сочельник в канун Рождества. Это уже второе Рождество, которое украинцы будут встречать в условиях полномасштабной войны с Россией.

Зеленский в своем видеопоздравлении призвал молиться о завершении войны и победе, а также напомнил, как изменились подарки, ценности и традиции украинцев.

"Как сегодня важно не столько то, как мы украшаем свои дома, а то, как защищаем свои дома и убираем из них мусор - выметаем врага из своего дома. Как радуемся, когда замечаем в вечернем небе первую звезду и не видим в нем вражеских ракет и "шахедов". Как радостно и звонко звучат сотни наших колядок и всего три слова: "отбой воздушной тревоги", - сказал президент.

Глава государства также вспомнил о тех, кто сегодня защищает украинцев на передовой.

"Время накануне Рождества - время самых длинных ночей в году. Но уже завтра день начинает расти, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает. И в конце концов тьма проиграет. Зло проиграет. Сегодня - это наша общая цель, общая наша мечта, и именно за это сегодня - наша общая молитва. За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину", - подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ поздравил с Рождеством украинских военнослужащих, защищающих Украину, и призвал украинцев почтить их подвиг.

"Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Всех солдат, матросов, сержантов и офицеров, всех воинов, которые с оружием в руках сражаются за то, чтобы мир не поглотил мрак. Давайте чествовать в эти дни тех, кого сейчас нет с нами рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу", - подчеркнул Залужный.

А премьер-министр Шмыгаль в своем обращении напомнил, что именно благодаря воинам украинцы встречают рождественские праздники в свободной, независимой, несокрушимой Украине.

"И где бы мы не были в этот вечер - на передовой или в тылу, дома или временно нет, с друзьями или с собратьями, за семейным столом или на ночной смене - мы вместе. Желаю, чтобы каждый почувствовал добро и тепло несокрушимого единства украинского народа", - сказал он.