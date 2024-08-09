"Зливи" в НАБУ: Кривонос оголосив про завершення службового розслідування щодо Углави

"Помилки були на початку цього розслідування допущені, я як директор їх визнаю, працюю над удосконаленням певних процесів," - заявив Кривонос.

Він також повідомив, що вчора затвердив висновок службового розслідування, яке стосувалося подій після початку досудового розслідування. Зокрема, щодо можливого протиправного тиску на викривачів та інших питань.

"В даному службовому розслідуванні управлінням внутрішнього контролю були зафіксовані певні порушення як кодексу етики працівників НАБУ, так і закону про держслужбу," - зазначив директор НАБУ.

Кривонос додав, що особа, щодо якої здійснювалося службове розслідування, надала свої заперечення, які були долучені до матеріалів.

Затверджений висновок

"Висновок мною затверджений і далі він йде на розгляд дисциплінарної комісії, яка складається з трьох працівників НАБУ і двох представників ради громадського контролю при НАБУ. Вони мають дослідити і встановити, чи відбулося порушення," - пояснив він.

За словами Кривоноса, службове розслідування щодо можливого тиску на викривачів завершилося два тижні тому, і після ознайомлення з матеріалами, перший заступник голови НАБУ подав свої заперечення, які були додані та затверджені в матеріалах службового розслідування.

"Встановлено порушення закону про держслужбу, кодексу етики і внутрішніх документів НАБУ. Чи це стосується факту тиску чи іншого факту, я не можу сказати, але, я думаю, що в найближчий час це буде зрозуміло", - додав директор відомства.