Гізо Углава із НАБУ пройшов поліграф: до "зливів" не причетний

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава ініціював та пройшов поліграф на предмет того, чи причетний він до витоку даних із Національного антикорупційного бюро. Висновок: Углава до "зливів" не причетний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Ініціював та пройшов поліграф. Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно. Висновок: до зливів не причетний", - написав Углава у Facebook.

Гізо Углава обіймає посаду першого заступника директора НАБУ з 2015 року. За його словами, через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією проти нього була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу.

"Нагадаю, відсторонився я самостійно і одразу після того, як з’явилися закиди про мою ніби то причетність до зливу. Зробив це для повного та об’єктивного розслідування справи, всебічно сприяв проведенню розслідування, у звʼязку з чим надав необхідні покази. Поліграф для підтвердження правдивості моїх показів та моєї позиції проходив також з власної ініціативи, оскільки задекларована мною вимога щодо його необхідності не була почута та врахована", - розповів він.

Заступник директора НАБУ також заявив, що необґрунтована медійна атака проти нього продовжується і зараз. Зважаючи на це, він робить висновок, що всі ці дії мають на меті знищити його репутацію.

Нагадаємо, раніше розслідувачі проєкту BIHUS.info також дійшли до висновку, що НАБУ зливає інформацію, але робить це не Углава. На думку колишнього нардепа Борислава Берези, "головна ціль цієї міжусобної війни — збити Гізо Углаву".