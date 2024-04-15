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Ливни с грозами, а в Карпатах до 0 градусов: прогноз погоды на неделю

Понедельник 15 апреля 2024 17:00
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Ливни с грозами, а в Карпатах до 0 градусов: прогноз погоды на неделю Иллюстративное фото: в Украине ожидается похолодание в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, иногда с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с. Во вторник в юго-восточной части местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, 12 апреля, в Киеве были зафиксированы еще два температурных рекорда.

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