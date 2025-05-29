Зливи, град та сильний вітер: Київ і область накрила негода (фото, відео)

Вдень 29 травня Київ та область накрила негода. В столиці та столичному регіоні йде сильна злива, град та вітер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі, патрульну поліцію Київської області, КМВА, "Київпастранс".
Так, очевидці діляться кадрами в мережі.Так, через негоду в Ірпені впало дерево. Момент падіння дерева прямо на авто потрапив на відео.
Через чималий град разом з дощем на дорогах фіксують дуже погану видимість.
Через зливу у Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв. А саме:
У зв'язку з тим, що на території Київської області дощить, правоохоронці дали поради водіям та пішоходам. Вони також радять бути уважними та обережними на дорогах.
Що робити водіям
Що робити пішоходам
За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області збережуться до кінця доби.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували у КМВА.
Ще зранку 29 травня в "Укргідрометцентрі" попереджали про негоду у Київській області та столиці.
"У найближчу годину утриманням до кінця доби 29 травня. І рівень небезпечності, жовтий", - зазначали синоптики.
Вони попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.