Дощі не відступають: де 29 травня очікуються зливи в Україні

Завтра, 29 травня, в Україні не вщухатимуть дощі. В деяких регіонах ймовірні навіть зливи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в Україні погода й далі дивуватиме стабільністю у наш зовсім нестабільний час - знову періодичні дощі. Сильніші, до злив, опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, на півдні та сході України - дощі йтимуть місцями.

"У західних областях протягом дня передбачається +15....+19 градусів, це найпрохолодніше в Україні. Найтеплішими будуть східні області, +23...+26 градусів", - - зазначила Діденко.

На решті території України очікується температура повітря +19....+24 градуси.

У Києві 29 травня очікуються дощі, впродовж дня близько +20 градусів.