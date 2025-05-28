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Дощі не відступають: де 29 травня очікуються зливи в Україні

Україна, Середа 28 травня 2025 12:52
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Дощі не відступають: де 29 травня очікуються зливи в Україні Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 29 травня, в Україні не вщухатимуть дощі. В деяких регіонах ймовірні навіть зливи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в Україні погода й далі дивуватиме стабільністю у наш зовсім нестабільний час - знову періодичні дощі. Сильніші, до злив, опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, на півдні та сході України - дощі йтимуть місцями.

"У західних областях протягом дня передбачається +15....+19 градусів, це найпрохолодніше в Україні. Найтеплішими будуть східні області, +23...+26 градусів", - - зазначила Діденко.

На решті території України очікується температура повітря +19....+24 градуси.

У Києві 29 травня очікуються дощі, впродовж дня близько +20 градусів.

Погода в Україні

В Україні цього року останній весняний місяць, травень, видався напрочуд прохолодним. На це впливало холодне повітря арктичного походження.

Водночас літо в Україні очікується теплим, з періодами спеки і середньомісячними температурами, що на 1,5-2,5 градуса вищі за кліматичну норму.

Водночас будь-яких істотних змін погоди на початку червня в Україні очікувати не варто.

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