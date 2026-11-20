За даними слідства, посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги.



Епізод 1. Відпочинок у Буковелі



Здійснюючи оперативний супровід у справі щодо ПАТ "Укрнафта", співробітник СБУ зливав довіреній особі бенефіціара групи "Приват" інформацію про заплановані слідчі дії, що допомагало фігурантам обходити санкції та розшук.

За ці послуги в грудні 2024 року для його родини оплатили проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тисяч гривень.



Епізод 2. BMW X5



У 2023 році цей же співробітник СБУ за винагороду передавав тодішньому директору з буріння АТ "Укргазвидобування" інформацію із закритих держбаз і відомості від мобільних операторів.

За ці дані топменеджер товариства придбав BMW X5, який для конспірації оформили на підконтрольну фірму, хоча фактично автомобілем користувалися посадовець СБУ та його дружина.



Наразі про підозру повідомили трьом особам: