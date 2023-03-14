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"Сливал" россиянам данные о стратегических объектах. Бойца ВСУ подозревают в госизмене

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Николаев, Вторник 14 марта 2023 11:33
"Сливал" россиянам данные о стратегических объектах. Бойца ВСУ подозревают в госизмене Фото: бойцу ВСУ объявили подозрение в госизмене за сотрудничество с врагом (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Военнослужащий ВСУ передавал врагу информацию о стратегических объектах в Николаевской области. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что боец одной из воинских частей ВСУ перешел на сторону врага. Он в феврале-марте 2023 года предоставлял российским оккупантам данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской области.

Правоохранители специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере разоблачили предателя и задержали его. Военному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

&quot;Сливал&quot; россиянам данные о стратегических объектах. Бойца ВСУ подозревают в госизмене

Фото: бойцу ВСУ объявили подозрение в госизмене за сотрудничество с врагом (gp.gov.ua)

Напомним, бывшему руководителю полиции Винницкой области Антону Шевцову объявили подозрение в государственной измене. Он сотрудничает с ФСБ и помогал создать план терактов на территории Украины.

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ВСУ госизмена Война в Украине Офис Генпрокурора Николаевская область
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