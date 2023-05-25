"Зливав" позиції захисників Маріуполя. Суд виніс вирок черговому колаборанту

Зловмисником виявився колаборант з Полтавської області. Зрадник у спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.

"Отримані відомості передавав через Facebook так званій "уповноваженій з прав людини "ДНР", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донецької області", - пише пресслужба.

Фейкова "обмудсменка" переправляла розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.

Зрадника було затримано ще в березні минулого року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавської області.

Суд визнав злочинця винним за двома статтями Кримінального кодексу України: