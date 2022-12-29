"Зливали" дані про місцезнаходження ЗСУ. У Слов'янську затримали двох громадян

"У липні 2022 року двоє громадян збирали дані про місцезнаходження військовослужбовців та техніки ЗСУ у Слов'янську. Чоловік уточнював інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки та месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора", - розповіли в ОДП.

Прокуратура передала до суду обвинувальні акти за фактами поширення інформації щодо розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Наразі підозрювані чекають на вирок суду під вартою.

Фото: затримані мешканці Слов'янська (t.me/pgo_gov_ua)