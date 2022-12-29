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"Сливали" данные о месторасположении ВСУ. В Славянске задержали двух граждан

Фото: в Славянске задержали двух граждан, которые "сливали" данные о месторасположении ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители задержали двух жителей Славянска за распространение месторасположения подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офиса генпрокурора.

"В июле 2022 года двое граждан собирали данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ в Славянске. Мужчина уточнял информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, отправляла сведения на телефон российского мобильного оператора", - рассказали в ОГП.

Прокуратура передала в суд обвинительные акты по фактам распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Сейчас подозреваемые ждут приговора суда под стражей.

Фото: задержанные жители Славянска (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее СБУ задержала в Киеве коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы во временно оккупированную Луганскую область.

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