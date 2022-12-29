"Сливали" данные о месторасположении ВСУ. В Славянске задержали двух граждан

"В июле 2022 года двое граждан собирали данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ в Славянске. Мужчина уточнял информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, отправляла сведения на телефон российского мобильного оператора", - рассказали в ОГП.

Прокуратура передала в суд обвинительные акты по фактам распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Сейчас подозреваемые ждут приговора суда под стражей.

Фото: задержанные жители Славянска (t.me/pgo_gov_ua)