"Зливали" дані з Бахмутського напрямку. Суд виніс вирок сім'ї агентів розвідки РФ

"Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми", - пише пресслужба.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. Раніше чоловік вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР". Влітку минулого року зрадники дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті.

"У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України. За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади зі зброєю та боєприпасами українських військ", - додає СБУ.

Отримані дані ворог передавав окупантам через "зв'язкових" воєнної розвідки Росії на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовувались закриті чати в месенджерах.