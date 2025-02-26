"Зливала" ворогу позиції ЗСУ. СБУ викрила завербовану через Telegram агентку ФСБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Суд засудив до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна агентку ФСБ, яка передавала російським окупантам інформацію про позиції Сил оборони на Донеччині. Зрадниця була затримана в січні 2024 року за матеріалами Служби безпеки України.

Мова йде про 33-річну працівницю будинку культури у місті Новогродівка, яка передавала ворогу дані про бойові позиції ЗСУ на Покровському напрямку. За інформацією контррозвідки СБУ, жінка займалася збором розвідданих, фіксуючи геолокації укріпрайонів, блокпостів та артилерійських позицій українських військ.

Задокументовано, як жінка подорожувала маршрутними таксі, долаючи сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Вона приховано записувала координати об'єктів ЗСУ та передавала їх своєму російському куратору через месенджери. Всі її звіти містили позначки на електронних картах, що вказували на стратегічні об'єкти.

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідники СБУ провели комплексні заходи, щоб убезпечити місця розташування українських захисників, а під час обшуку в її помешканні було вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовувався для контактів з ФСБ.

Як ФСБ завербувало агентку

За даними слідства, жінка потрапила в поле зору окупантів восени 2023 року після публікації антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах. Саме після одного з таких дописів вона отримала пропозицію від співробітника ФСБ про співпрацю в обмін на "привілеї" у разі захоплення регіону.

Суд визнав зрадницю винною за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.