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"Зливала" дані ФСБ. Очільницю Полтавського райсуду заарештували

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Запоріжжя, Середа 10 травня 2023 12:24
"Зливала" дані ФСБ. Очільницю Полтавського райсуду заарештували Фото: голові Полтавського райсуду обрали запобіжний захід (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід очільниці Полтавського райсуду, яку підозрюють у державній зраді. Її заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року суддя з Бердянська почала добровільно працювати з російськими окупантами та спецслужбами РФ. Жінка передавала ФСБ дані про розміщення та переміщення українських військових у Донецькій області.

Також вона "зливала" інформацію щодо проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя та допомагала створювати так званий підрозділ "Министерства чрезвычайных ситуаций России".

Через деякий час фігурантка виїхала до Полтави та очолила там районний суд. Навесні 2023 року її викрили. Суд у Запоріжжі обрав зрадниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" росіянам дані про українських захисників.

За даними РБК-Україна, мова йде про Ларису Богомолову, яка з липня 2022 року була призначена очільницею Полтавського районного суду, а до цього була суддею Бердянського міського районного суду Запорізької області.

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