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"Сливала" данные ФСБ. Главу Полтавского райсуда арестовали

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Запорожье, Среда 10 мая 2023 12:24
"Сливала" данные ФСБ. Главу Полтавского райсуда арестовали Фото: главе Полтавского райсуда избрали меру пресечения (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Суд избрал меру пресечения главе Полтавского райсуда, которую подозревают в государственной измене. Ее арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года судья из Бердянска начала добровольно работать с российскими оккупантами и спецслужбами РФ. Женщина передавала ФСБ данные о размещении и перемещении украинских военных в Донецкой области.

Также она "сливала" информацию о проукраински настроенных работниках правосудия и помогала создавать так называемое подразделение "Министерства чрезвычайных ситуаций России".

Через некоторое время фигурантка уехала в Полтаву и возглавила там районный суд. Весной 2023 года ее разоблачили. Суд в Запорожье избрал предательнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" россиянам данные об украинских защитниках.

По данным РБК-Украина, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года была назначена главой Полтавского районного суда, а до этого была судьей Бердянского городского районного суда Запорожской области.

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Полтава Бердянск Суд Мера пресечения госизмена Офис Генпрокурора
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