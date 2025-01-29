Злив інформації детективом НАБУ. Експерт перелічив можливі наслідки

"Справа з Денисюком – показовий кейс того, як одна людина через власний непрофесіоналізм єдиним вчинком викрила весь той хаос, безлад і беззаконня в органі, який мав стати взірцем українського антикорпашена. Але так і не став. І навряд уже колись стане. Черговий із низки скандалів із бюро свідчить про більш системну кризу, яка ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави. Як наслідок, у держав – донорів України виникають закономірні питання: на що витрачаються їхні кошти й чи можна взагалі довіряти українським антикорупційним інституціям?", – написав Постернак.

Він нагадав, що кілька днів тому детектив Денисюк публічно звинуватив НАБУ у "зливі" розслідувань про закупівлю дронів.

"Детектив публічно злив внутрішню інформацію, чим остаточно дискредитував Бюро. На думку представників юридичної спільноти, такий випад детектива – спроба приховати неспроможність НАБУ та відсутність у нього ефективних розслідувань корупції у сфері безпеки та оборони, як і в багатьох інших сферах їх компетенції", – повідомив експерт.

За його даними, незворотні процеси в НАБУ запустила, зокрема, перемога Дональда Трампа на виборах у США.

"У команді нового глави Америки добре памʼятають заяви українських нардепів, у яких ішлося про те, що колишній директор НАБУ пан Ситник під час виборів президента США 2016 року втручався у виборчий процес на боці суперниці Трампа Гілларі Клінтон. Увесь час, поки США керував Байден, НАБУ трималося на чесному американському слові", – заявив він.

Що стосується самого Денисюка, то він, на думку експерта, почав грати в політику.

Як повідомлялося, колишній детектив НАБУ Андрій Денисюк розіслав своїм колегам лист, в якому назвав причиною свого звільнення "злив" розслідувань про закупівлю дронів.

Раніше Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса та його заступниці Поліни Лисенко за махінації під час конкурсу на керівні посади одного з управлінь Бюро.