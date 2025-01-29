Слив информации детективом НАБУ. Эксперт перечислил возможные последствия

"Дело с Денисюком - показательный кейс того, как один человек из-за собственного непрофессионализма единственным поступком разоблачил весь тот хаос, беспорядок и беззаконие в органе, который должен был стать образцом украинского антикорпашена. Но так и не стал. И вряд ли уже когда-то станет. Очередной из ряда скандалов с бюро свидетельствует о более системном кризисе, который ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства. Как следствие, у государств - доноров Украины возникают закономерные вопросы: на что тратятся их средства и можно ли вообще доверять украинским антикоррупционным институтам?", - написал Постернак.

Он напомнил, что несколько дней назад детектив Денисюк публично обвинил НАБУ в "сливе" расследований о закупке дронов.

"Детектив публично слил внутреннюю информацию, чем окончательно дискредитировал Бюро. По мнению представителей юридического сообщества, такой выпад детектива - попытка скрыть несостоятельность НАБУ и отсутствие у него эффективных расследований коррупции в сфере безопасности и обороны, как и во многих других сферах их компетенции", - сообщил эксперт.

По его данным, необратимые процессы в НАБУ запустила, в частности, победа Дональда Трампа на выборах в США.

"В команде нового главы Америки хорошо помнят заявления украинских нардепов, в которых говорилось о том, что бывший директор НАБУ господин Сытник во время выборов президента США 2016 года вмешивался в избирательный процесс на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Все время, пока США руководил Байден, НАБУ держалось на честном американском слове", - заявил он.

Что касается самого Денисюка, то он, по мнению эксперта, начал играть в политику.

Как сообщалось, бывший детектив НАБУ Андрей Денисюк разослал своим коллегам письмо, в котором назвал причиной своего увольнения "слив" расследований о закупке дронов.

Ранее Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителя Полины Лысенко за махинации во время конкурса на руководящие должности одного из управлений Бюро.