Хто такий Кирило Яковець

Кирило Яковець – голова громадської організації "НОН-СТОП", екс-прокурор. За даними ЗМІ, адвокат кримінального "авторитета" Володимира Манукяна ("Мантуса"), спільника та поплічника Армена Саркісяна "Горлівського", який за даними ГУР МО, зайняв місце Євгена Пригожина з набору ув'язнених до армії РФ.

З 2011 по 2018 рік Яковець був прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області. Однак у 2018 році був звільнений – не пройшов атестацію.

Згодом отримав адвокатське свідоцтво і почав власну практику. За словами його клієнтів – адвокатом він був нікудишнім, отримав чимало скарг за низьку якість послуг та навіть обвинувачення у шахрайстві.

Організацію "НОН-СТОП" заснував в 2019 році і вона майже одразу попала у скандал через причетність до шантажу підприємців у Харківській області.

Крім того, Яковець входить до склади Ради волонтерів при Харківській обласній адміністрації, що додатково викликає обговорення та критику з боку військових.

"Судовий тролінг" та понад 1000 позовів проти бізнесу

За даними розслідування Forbes, лише за перші сім місяців 2026 року ГО "Нон-стоп Україна" подала 3500 заяв до прокуратури та фігурувала у майже 1100 судових ухвалах.

Організація масово звертається до правоохоронних органів із вимогами відкривати кримінальні провадження проти великих українських підприємств ("Нафтогаз", "Метінвест", Dragon Capital, ОККО, KAN, МХП тощо).

У підприємницькому середовищі таку практику охрестили "судовим тролінгом" та "інформаційним рекетом". Бізнесмени припускають, що метою масових подач заяв може бути вимагання коштів за припинення медійного та юридичного тиску, хоча сама ГО ці звинувачення категорично відкидає.

За даними розслідувачів, прайс за те, щоб залишили у спокої – разовий транш у десятки тисяч доларів, або "абонентська плата" у розмірі 10 000 доларів щомісячно.

Алгоритм роботи простий – закидати суд папірцями, вибити ухвалу на внесення відомостей до ЄРДР, закиди у власному Telegram-каналі про викриття "чергової мафії". Юридична справа потім зависає, але репутація бізнесу зіпсована і регулярно поливається брудом, поки не здійснюється оплата.

Спроби підриву закупівель для ЗСУ та інформаційні атаки на оборонку

Один із найрезонансніших епізодів діяльності Яковця пов'язаний із виробниками озброєння та військової техніки.

Як стало відомо ЗМІ, "НОН-СТОП" розсилала офіційні листи до військових частин із закликами утримуватися від закупівлі українських безпілотників.

В умовах повномасштабної війни такі дії в експертному та військовому середовищі розцінили як пряму диверсію проти оборонного сектору України та намагання зірвати постачання дронів на фронт.

Публікація замовних темників за криптовалюту

Військовий журналіст Сергій Дрозд провів експеримент, який викрив уразливість та замовний характер публікацій ГО "НОН-СТОП". Журналіст передав організації повністю вигаданий, неперевірений компромат, який Яковець без жодної перевірки опублікував у своїх медіаресурсах.

Надалі експериментатор запропонував "системне розміщення" подібних матеріалів за винагороду в 500 доларів на тиждень, на що очільник організації погодився, продемонструвавши готовність брати кошти за поширення будь-яких вкидів.

Розшук ТЦК, позбавлення свідоцтва та втеча за кордон

Колишній прокурор та адвокат Кирило Яковець опинився й у центрі скандалу через ухилення від мобілізації. У Харкові його оголосили в розшук територіальним центром комплектування (ТЦК).

Сам Яковець публічно називав себе "дисидентом" і стверджував, що законодавчі зміни щодо мобілізації приймалися "персонально проти нього". Через систематичну протиправну поведінку його було позбавлено адвокатського свідоцтва.

У підсумку Яковець виїхав за кордон, використавши статус опікуна батька з інвалідністю, хоча спільно з ним не проживав. Сам "активіст" стверджував, що він є єдиним працездатним опікуном свого батька і тому не може служити в армії.

Батьки Яковця мають приватне підприємство і зареєстровані у Харкові. Син з ним не проживав і крім нього, є ще донька, яка б могла опікуватися батьками.

За даними ветеранської ГО "Вибачте, що живі", з кінця 2023 року Яковець знаходиться в Іспанії. Спочатку "активіст" жив у Празі, в будинку Манукяна, а згодом перебрався в Валенсію. За заявою ветеранської ГО, СБУ відкрила проти Яковця провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації).

І ще цікавий факт – Яковець продовжує отримувати перекази з України. І джерела коштів: старший детектив НАБУ, державний виконавець з дружиною, брати одного з керівників КП "Харківпасс".

Антиукраїнська риторика, зневага до ЗСУ та порівняння з Пхеньяном

У своїх публічних виступах та дописах у соцмережах голова "НОН-СТОП" неодноразово допускав гострі антидержавні висловлювання.

Перебуваючи за кордоном, він публічно порівнював Україну з Північною Кореєю, називав "концтабором", висловлював зневагу до українських військовослужбовців та мобілізаційних процесів – називав ЗСУ, Міноборони та командування Сухопутних військ "терористами", які тримають суспільство в страху і "забагато собі дозволяють".

Як розповів військовослужбовець Кирило Данильченко, три роки тому у відповідь на журналістське розслідування Сергія Дрозда (який нині служить в ЗСУ), Яковець злив у відкритий доступ геолокацію та особисті дані його батьків. Людей, чий дім знаходився біля Грози – саме туди згодом прилетів російський "Іскандер".

"Замість дискусії – боягузлива здача сім'ї військового під можливий удар. Навіть у кримінальних кругах чіпати близьких, які "не при справах" – це косяк, за який питають і ламають життя. Проте які поняття можуть бути у біглого прокурора?" – пише Данильченко.

Ба, більше – Яковець активно пропагує надання правової допомоги особам, які намагаються уникнути мобілізації. На його сторінках у соцмережах, а також на сторінках ГО – купа юридичних порад, як ухилятися від призову і спілкуватися ТЦК. Він рекламує свої послуги і розповідає, як не приймати повістки та отримати "бронь" від призову.

Слідчім відділом Голосіївського управління поліції Києва була відкрита справа проти Яковця за ст. 383 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про злочин"), але це не заважає Telegram-каналу "НОН-СТОП" публікувати контент, де Україну описують як фінансову "пральню" та "розмінну монету" в чужій грі великих держав.

Наразі представники українського бізнесу та волонтери очікують на рішучі кроки з боку БЕБ і НАБУ щодо припинення дій екс-прокурора, який продовжує тиск на підприємців та оборонний сектор.

Навколо громадського діяча Кирила Яковця та його організації "нонстоп" чимало гучних скандалів. У розслідуванні видання Forbes йдеться про те, що діяльність Яковця фактично звелася до системного тиску та "кошмарення" українського бізнесу під прикриттям антикорупційних гасел.

Після чергової хвилі обурення в суспільстві до постаті активіста знову прикута прискіплива увага. У медіапросторі Кирило Яковець "прославився" низкою неоднозначних та резонансних заяв: від зливу особистих даних родичів українських військовослужбовців та публічної зневаги до захисників – до суперечливих висловлювань, у яких він порівнював Україну з Північною Кореєю.