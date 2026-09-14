Як "Нон-Стоп Україна" створює репутаційні ризики для бізнесу: розслідування Forbes

Сотні українських компаній опинилися у судових справах за зверненнями Громадської організації "Нон-Стоп Україна", що може створювати для бізнесу додаткові ризики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування Forbes Ukraine.

Сотні справ і додаткові виклики для бізнесу

Як зазначається у матеріалі, судові звернення, публікації у соцмережах та відкриті кримінальні провадження можуть створювати для українського бізнесу додаткові репутаційні та операційні ризики, і все це навіть без обвинувальних вироків.

Forbes Ukraine дослідив діяльність громадської організації "Нон-Стоп Україна", яка лише за сім місяців 2026 року фігурувала майже у 1100 судових ухвалах, подаючи відповідні скарги. За оцінкою видання, йдеться про 800 окремих справ та майже 340 компаній.

Серед компаній, які потрапляли до поля уваги вищеназваної ГО, Forbes називає представників різних секторів - від оборонної промисловості та енергетики до ритейлу, агробізнесу та фармацевтичного ринку.

У матеріалі згадуються, зокрема, МХП, ОККО, KAN, "Українська бронетехніка", "Аптека 911" та виробник дронів Vyriy Industries.

Співрозмовники видання пояснюють, що проблема для бізнесу полягає не лише у самому факті подання скарги. Після появи судових ухвал у відкритих базах інформація може потрапляти до систем перевірки контрагентів. Через це банки, партнери та клієнти можуть і ставлять компаніям додаткові запитання, а підприємствам, хочуть вони цього чи ні, доводиться витрачати час і ресурси на пояснення.

Один із топменеджерів розповів, що його компанія місяцями пояснювала партнерам, чому її згадують у матеріалах справ із доволі тяжкими звинуваченнями.

Інші співрозмовники зазначали, що подібний інформаційний фон потенційно ускладнює банківський комплаєнс, стає завадою для отримання кредитів, відкриття рахунків за кордоном або участі у тендерах.

Тиск через соцмережі

Паралельно "Нон-Стоп Україна" активно працює в інформаційному просторі. За даними Forbes, у Facebook та Telegram-каналі організації публікується в середньому близько 20 дописів на день, а 76% компаній, що фігурують у судових скаргах, також з'являються у публікаціях каналу.

Деякі співрозмовники Forbes говорили про можливий комерційний характер окремих інформаційних кампаній. Один із представників бізнесу заявив про те, що отримав пропозицію через посередника припинити інформаційний тиск за гроші. Водночас журналісти підкреслюють: документально підтвердити зв'язок такого посередника безпосередньо з ГО та зазначені суми їм не вдалося.

Сама ж ГО заперечує вимагання коштів. У відповіді Forbes "Нон-Стоп Україна" заявила, що не отримує грошей за подання скарг, не вимагала оплати за припинення звернень чи публікацій.

Як бізнес захищає репутацію

Частина компаній уже намагається захищати ділову репутацію через суд. Forbes наводить приклади Cofco, SkyUp та АТ "Укренергомашини", які домоглися визнання окремої інформації неправдивою, а наступною дією - її спростування.

Таким чином, історія навколо ГО "Нон-Стоп Україна" виходить за межі окремих судових спорів і порушує набагато ширше питання: як масові звернення до правоохоронців та публічне поширення звинувачень впливають на репутацію компаній ще до того, як їхня обґрунтованість встановлена судом.