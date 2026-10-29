Злив даних ФСБ або повне блокування: РФ поставила ультиматум Apple і Microsoft

Нові вимоги Роскомнагляду та загроза блокування

Зазначається, що американські компанії внесли до реєстру ще 2 жовтня. Внесення до цього списку накладає на сервіси жорсткі юридичні зобов'язання згідно з російським законодавством.

Основні вимоги до компаній із реєстру включають:

Збереження листування, аудіо- та відеоповідомлень місцевих користувачів;

Передачу зібраних даних російським спецслужбам за запитом;

Збереження інформації про користувачів та факт передачі їхніх повідомлень протягом 3 років безпосередньо на території РФ.

За невиконання цих вимог компаніям загрожують грошові штрафи, а в разі подальшої відмови - повне обмеження доступу до їхніх сервісів на території Росії.

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Посилення цензури в РФ

Потрапляння до реєстру є частиною масштабної кампанії Кремля з посилення контролю над інтернетом та іноземними цифровими платформами, яка суттєво прискорилася після неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Ситуація з іншими іноземними сервісами в РФ виглядає таким чином:

У січні до цього ж реєстру внесли компанію Google та її сервіс відеодзвінків Google Meet.

Сервіси Snapchat, FaceTime, Discord, Viber, WhatsApp та Signal у Росії найчастіше доступні лише через VPN.

ФСБ оголосила у розшук засновника Telegram Павла Дурова, після чого месенджер також опинився під підвищеним регуляторним тиском.

Згідно з російськими законами, Роскомнагляд має право вносити компанії до списку за запитом силових відомств або за рішенням суду без згоди самих організацій.

Наразі у переліку перебуває кілька сотень компаній.