Злиття Honda та Nissan: запропоновано новий формат співпраці

Злиття Honda та Nissan опинилося під загрозою зриву. Замість об'єднання на рівних правах Honda запропонувала Nissan стати її дочірньою компанією. Компанії збиралися оприлюднити деталі злиття в єдину холдингову компанію наприкінці січня, але термін зрушили на середину лютого. Nissan нібито не зміг виконати умову Honda: компанії не вдалося переконати потенційного партнера в тому, що вона зможе зробити бізнес успішним.

Аналітики очікують, що пропозиція Honda щодо перетворення Nissan на "дочку" зустріне "запеклий опір". Nissan, який нещодавно викупив частину акцій у Renault, боротиметься за автономність, а тому угода зі злиття може зірватися.

Перед злиттям Honda зажадала від Nissan доказу фінансової стабільності: у 2026 фінансовому році потрібно заробляти близько 2,6 млрд доларів. Прогноз на 2024 рік, який завершиться у березні, — лише 0,95 млрд доларів.

Щоб покращити показники, Nissan оголосив про звільнення дев'яти тисяч працівників у всьому світі та скорочення виробництва на 20 відсотків. Співробітникам трьох заводів у США запропонували достроково вийти на пенсію. Однак джерела кажуть, що топ-менеджерам Honda цього виявилося недостатньо і вони чекають на більш ефективні заходи щодо оптимізації бізнесу. Крім того, Honda вимагає повного розриву зв'язків між Nissan та Renault.