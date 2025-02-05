Слияние Honda и Nissan: предложен новый формат сотрудничества

Слияние Honda и Nissan оказалось под угрозой срыва. Вместо объединения на равных правах Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией. Компании собирались обнародовать детали слияния в единую холдинговую компанию в конце января, но срок сдвинули на середину февраля. Nissan якобы не смог выполнить условие Honda: компании не удалось убедить потенциального партнера в том, что она сможет сделать бизнес успешным.

Аналитики ожидают, что предложение Honda по превращению Nissan в "дочку" встретит "ожесточенное сопротивление". Nissan, который недавно выкупил часть акций у Renault, будет бороться за автономность, а потому сделка по слиянию может сорваться.

Перед слиянием Honda потребовала от Nissan доказательства финансовой стабильности: в 2026 финансовом году нужно зарабатывать около 2,6 млрд долларов. Прогноз на 2024 год, который завершится в марте, - всего 0,95 млрд долларов.

Чтобы улучшить показатели, Nissan объявил об увольнении девяти тысяч работников во всем мире и сокращении производства на 20 процентов. Сотрудникам трех заводов в США предложили досрочно выйти на пенсию. Однако источники говорят, что топ-менеджерам Honda этого оказалось недостаточно и они ждут более эффективных мер по оптимизации бизнеса. Кроме того, Honda требует полного разрыва связей между Nissan и Renault.