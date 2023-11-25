Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені
У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час обшуків виявили золоті злитки та зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Що сталось
До лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Під час роботи підозрюваний встиг незаконного збагатитись на мільйони доларів.
"У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", - пише пресслужба.
Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)
Також правоохоронці виявили:
- три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;
- коштовності й дорогі годинники елітної марки Рatek philippe;
- золоті монети;
- злитки золота;
- 2 пістолети;
- автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.
Зокрема депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На них він здійснював будівництво котеджів. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб.
Що загрожує
Депутату було оголошено про підозру за статтею 368-5 КК України - незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського. Під арешт потрапили майно матері депутата та колишньої дружини. Всього арештовано 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці та інше.
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