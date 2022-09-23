Зламували акаунти та продавали росіянам. В Україні викрито хакерське угруповання

У Львові Служба безпеки нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало 30 млн акаунтів і продавало їх через "Даркнет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .
Як повідомляють правоохоронці, їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти.
підтвердженнями незаконної діяльності.
Організатору угруповання вже повідомлено про підозру комп'ютерах
Нагадаємо, раніше ми писали, що кіберзлочинці намагалися атакувати українські, австрійські та німецькі організації, посилаючи фейкове "технічне завдання" на електронні пошти.
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