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Взламывали аккаунты и продавали россиянам. В Украине разоблачена хакерская группировка

Фото: в Украине разоблачена хакерская группировка (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львове Служба безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая взломала 30 млн аккаунтов и продавала их через "Даркнет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщают правоохранители, их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты.

подтверждениями незаконной деятельности.

Организатору группировки уже сообщено о подозрении компьютерах

Напомним, ранее мы писали, что киберпреступники пытались атаковать украинские, австрийские и немецкие организации посылая фейковое "техническое задание" на электронные почты.

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