Взламывали аккаунты и продавали россиянам. В Украине разоблачена хакерская группировка

Во Львове Служба безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая взломала 30 млн аккаунтов и продавала их через "Даркнет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как сообщают правоохранители, их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты.
подтверждениями незаконной деятельности.
Организатору группировки уже сообщено о подозрении компьютерах
Напомним, ранее мы писали, что киберпреступники пытались атаковать украинские, австрийские и немецкие организации посылая фейковое "техническое задание" на электронные почты.
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