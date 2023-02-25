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"Зламайте мені п’ятку": окупант розповів про росіян, які намагаються втекти з фронту, - ГУР

Фото: окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Хлопець каже - зламайте мені п'ятку і пропонує 60 тисяч. За його словами, вона довго заживає і на пів року додому поїхати. А я йому кажу - давай я її тобі прострелю, готуй гроші, тільки з твого автомата це зроблю", - розповів окупант.

Його дружина обурилась, що до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.

"Треба петицію, розібратись треба, чому до вас не доходить нічого. На Кремінну збирають, на передову, гроші на тепловізори. Я ж розумію, це наші мужики, треба допомогти. Але вибачте, не я ж вас туди відправляла. Чому я маю допомагати армії РФ? І кажу дівчатам, аби зібратись разом і спитати за це", - розказала дружина.

Чоловік їй розказав, що інших військових карають тим, що відправляють до нього в підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.

Нагадаємо, що військовослужбовець РФ розповів про втрати у підрозділі, відсутність необхідної техніки та вдалі дії Збройних сил України.

Російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові на те, що їх закинули у зону бойових дій без жодної підготовки.

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