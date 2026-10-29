Як проходили випробування та які системи постраждали?

Спеціальний підрозділ Frontier Red Team перевіряв можливості моделі у закритих лабораторних умовах. ШІ опрацьовував вразливості та об'єднував їх у робочі експлойти, продемонструвавши високий рівень автономності.

Які результати?

У браузері Chrome модель зв'язала 4 вразливості, вийшла за межі безпекової "пісочниці" та за кілька секунд відкрила сторонній додаток після завантаження шкідливої сторінки.

У Safari ШІ обійшов правило безпеки, яке забороняє сайтам отримувати доступ до даних інших ресурсів. Це потенційно відкриває доступ до конфіденційної інформації авторизованих користувачів.

На базі Android експлойт дозволив витягти фотографії та інші файли із заблокованого смартфона, проте для цього знадобився фізичний доступ через USB-кабель.

Атака на Windows дозволяла постійно "впускати" сервер, який приймає запити HTTP/3, викликаючи збій системи без доступу до збережених даних.

У Linux штучний інтелект отримав повні права адміністратора (root-доступ) до сервера через мережу без введення логіна чи пароля.

При цьому для успішного зламу Linux вимагалася специфічна мережева конфігурація, тому атака не спрацювала б на кожній системі під управлінням цієї ОС.

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Наслідки для кібербезпеки та фідбек розробників

Представники Anthropic наголошують, що всі виявлені під час випробувань вразливості вже передані розробникам і повністю усунуті відповідними патчами.

Наразі немає жодних доказів того, що нові ШІ-експлойти використовувалися у реальних хакерських атаках за межами лабораторії Anthropic.

Компанія не розкриває назву нової моделі та терміни її можливого релізу.

Експерти зазначають: подібні випробування показують подвійну природу штучного інтелекту - з одного боку, він допомагає шукати та закривати прогалини в безпеці до появи загрози, з іншого - демонструє ризики створення повністю автономних цифрових хакерів.