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ШІ самостійно зламав понад 100 сайтів: одна атака коштувала хакеру лише 50 доларів

10:13 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ самостійно зламав понад 100 сайтів: одна атака коштувала хакеру лише 50 доларів Нейромережа самостійно знаходить баги захисту (фото: Getty Images)
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Хакер за допомогою автономних ШІ-агентів зламав сайти понад 100 міжнародних компаній. Людина майже не втручалася в атаку - більшість роботи виконували алгоритми.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що відомо?

Фахівець із кібербезпеки компанії NorForge Снорре Фагерланд виявив, що кіберзлочинці використовують відкриту ШІ-платформу Cairn для виконання складних завдань.

Просканувавши мережу, він знайшов близько двох десятків незахищених екземплярів платформи й отримав змогу стежити за діями зловмисників у реальному часі.

Злочинець надав штучному інтелекту стислі вказівки обсягом менше 100 китайських ієрогліфів із описом бажаної тактики. Після цього ШІ-агенти самостійно аналізували та атакували понад 1200 сайтів у США, Канаді, Австралії та Японії.

Зазвичай процес підбору уразливостей та зламу одного сайту займав у штучного інтелекту близько 23 годин.

Кампанія використовувала тандем моделей DeepSeek та Claude Code від Anthropic, а витрати на токени склали близько 5000 доларів - орієнтовно 50 доларів за один успішний злам.

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Складні техніки та відсутність контролю

Фахівців вразили "висока адаптивність і винахідливість штучного інтелекту" під час проникнення у системи.

В одному з випадків ШІ-агенти не змогли знайти слабких місць у зовнішніх додатках великої компанії.

Після цього алгоритми проаналізували цифрові записи, виявили пов'язану інфраструктуру, знайшли приховану панель керування та методом спроб і помилок змусили сервер виконати шкідливі команди.

Аналітики зазначають, що такі дії вимагають глибокого розуміння систем і раніше були недоступні недосвідченим хакерам без прямого втручання людини.

Реакція постраждалих компаній та виклики

Постраждалі компанії повідомили про вжиті заходи:

  • Deere заявила про проведення відновлювальних робіт та відсутність ознак витоку конфіденційних даних;
  • SharkNinja підтвердила злам окремого сайту з підтримки продуктів та заявила про локалізацію загрози;
  • Cummins розпочала розслідування потенційної атаки на веб-ресурс одного зі сторонніх постачальників.

Це не перший випадок залучення ШІ-інструментів для кібератак.

Раніше фахівці з кібербезпеки зафіксували використання системи Cursor AI російськомовними здирниками, а також витік понад 600 тисяч даних банківських карток у результаті схожої ШІ-кампанії.

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