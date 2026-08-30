Зламана економіка не змусить Росію завершити війну, - Стубб

"Я не думаю, що Росія завершить цю війну через економічний спад", – сказав президент Фінляндії.

"Ніколи не варто недооцінювати, скільки економічних труднощів здатні витримати росіяни", - додав він.

На думку Стубба, ані інфляція, ані банківська криза, ані рівень відсоткових ставок не змусять Росію завершити війну. Так само цього не зроблять і великі втрати російських військових.

"Однак останньою краплею може стати ситуація, коли вони відчують, що нинішньому режиму щось загрожує", – зазначив політик.

Ще президент додав, що РФ має дійти висновку, що для її режиму більше немає жодної вигоди продовжувати цю війну.

Економіка РФ сьогодні

Як відомо, економіка РФ знаходиться в занепаді через довготривалу війну, яку Москва розпочала проти України ще 2014 року. Окрім того, що вся економіка працює на військово-промисловий комплекс, санкції та удари українських дронів донищили економічне становище агресора.

Адже, як відомо, особливо останнє - атаки українських дронів, не тільки перекрило головне джерело надходжень в РФ - гроші від експорту нафти, а й змусило купувати її похідні з-за кордону. Наприклад, Білорусь нині продає Росії бензин.