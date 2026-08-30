Сломанная экономика не заставит Россию завершить войну, - Стубб

"Я не думаю, что Россия завершит эту войну из-за экономического спада", – сказал президент Финляндии.

"Никогда не стоит недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россияне", - добавил он.

По мнению Стубба, ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок не заставят Россию завершить войну. Так же этого не сделают и большие потери русских военных.

"Однако последней каплей может стать ситуация, когда они почувствуют, что нынешнему режиму что-то угрожает", – отметил политик.

Еще президент добавил, что РФ должна сделать вывод, что для ее режима больше нет никакой выгоды продолжать эту войну.

Экономика РФ сегодня

Как известно, экономика РФ находится в упадке из-за долгосрочной войны, которую Москва начала против Украины еще в 2014 году. Кроме того, что вся экономика работает на военно-промышленный комплекс, санкции и удары украинских дронов уничтожили экономическое положение агрессора.

Ведь, как известно, особенно последнее – атаки украинских дронов, не только перекрыли главный источник поступлений в РФ – деньги от экспорта нефти, но и заставили покупать ее производные из-за границы. К примеру, Беларусь сейчас продает России бензин.