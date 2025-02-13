Зламали плани РФ. Сирський розповів про важливість Курської операції

"Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани", - розповів він.

За словами Сирського, Сили оборони мають власну зону безпеки на території РФ, вздовж кордону України та утримують близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушують росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків.

"Під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах", - констатував він.

Генерал вислухав пропозиції командирів на місцях та прийняв необхідні рішення для забезпечення військ ЗСУ необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони.