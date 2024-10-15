Злагоджена робота Міненерго та енергокомпаній дозволила стабілізувати ситуацію в енергетиці, - нардеп

За її словами, завдяки злагодженій роботі міністерства та енергетичних компаній, Україна демонструє витривалість, яка вражає міжнародних партнерів.

"Наші закордонні партнери говорять: 'Боже, якби не дай Боже це трапилося в нас, ми б вже не вижили'. А ви виживаєте і робите все, що у вас ще є ситуація більш-менш стабільна," - зазначила депутатка.

Вона особливо відзначила роль міністра енергетики Германа Галущенка у координації зусиль галузі.

"Я б хотіла віддати належне міністру енергетики. Він ніколи не кричав, що в нас все пропало. І він зі свого боку робив все для того, щоб якраз в нас була більш стабільна ситуація в енергетиці", - підкреслила Гриб.

Депутатка також наголосила на важливості військового захисту енергетичної інфраструктури, зазначивши, що самими лише власними засобами захистити всю енергосистему неможливо.

"Захистити всю енергосистему тільки за рахунок того, що ми можемо зробити в країні, неможливо. Це тільки додаткові ППО. Якщо в нас не буде військового захисту, то щоб ми не будували, як би ми не будували, зберегти всю енергетичну систему буде неможливо," - пояснила вона.

Нагадаємо, із жовтня 2022 року енергосистема України зазнала понад 1000 атак, що залишило країну лише з приблизно третиною довоєнної потужності виробництва електроенергії.