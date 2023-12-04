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"Столкнутся с соответствующим отношением". Путин начал угрожать Латвии

Понедельник 04 декабря 2023 21:36
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"Столкнутся с соответствующим отношением". Путин начал угрожать Латвии Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин сегодня вечером, 4 декабря, начал угрожать Латвии. Причиной для этого стали якобы "притеснения русскоязычного населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.

"Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Ну я не знаю сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения, наверное, и сейчас не мало", - сказал Путин.

Под "такой политикой" Путину привиделась так называемая русофобия, которая, по его мнению, присутствует в Латвии.

"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними вот так по-свински обращаются, то, в конце концов, они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - добавил диктатор.

Путин использует "притеснение русскоязычных" как повод для агрессии

Ранее диктатор неоднократно рассказывал о якобы "угнетении русскоязычных в Украине", чтобы оправдать свое вторжение. Путин также регулярно рассуждает о подобной "политике" и в странах Балтии, что часть стран ЕС расценивает как угрозу и возможную подготовку почвы к нападению на НАТО.

Недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Сегодня генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

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